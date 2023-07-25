Зник два дні тому: у річці Оріль на Дніпропетровщині втонув 39-річний чоловік

Відомо, що він пішов купатися у річці Оріль та зник. На березі лишилися тільки його речі.
На місце події викликали рятувальників.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
ДСНС-ники обстежили 6000 кв. м водної поверхні та оглянули берегову лінію. Проте зниклого чоловіка не виявили.
25 липня о 13:17 під час повторного обстеження акваторії річки водолазно-рятувальна група виявила на відстані 5 метрів від берега та глибині 3 метри зниклого чоловіка.
Фахівці ДСНС дістали загиблого з води та передали співробітникам Національної поліції.
Будь ласка, будьте обережні на воді, а краще взагалі утримайтеся від купання у річках, ставках, озерах!
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