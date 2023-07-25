Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Зник два дні тому: у річці Оріль на Дніпропетровщині втонув 39-річний чоловік

Зник два дні тому: у річці Оріль на Дніпропетровщині втонув 39-річний чоловік

Сьогодні 16:25
просмотров

У неділю, 23 липня, у селищі Обухівка зник 39 річний чоловік.

Новости Днепра про Зник два дні тому: у річці Оріль на Дніпропетровщині втонув 39-річний чоловік

Відомо, що він пішов купатися у річці Оріль та зник. На березі лишилися тільки його речі.

На місце події викликали рятувальників.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

ДСНС-ники обстежили 6000 кв. м водної поверхні та оглянули берегову лінію. Проте зниклого чоловіка не виявили.

25 липня о 13:17 під час повторного обстеження акваторії річки водолазно-рятувальна група виявила на відстані 5 метрів від берега та глибині 3 метри зниклого чоловіка.

Фахівці ДСНС дістали загиблого з води та передали співробітникам Національної поліції.

Новости Днепра про Зник два дні тому: у річці Оріль на Дніпропетровщині втонув 39-річний чоловік

Будь ласка, будьте обережні на воді, а краще взагалі утримайтеся від купання у річках, ставках, озерах!

Читайте також:

Новости Днепра про Зник два дні тому: у річці Оріль на Дніпропетровщині втонув 39-річний чоловікУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Нікополі чоловік зник дорогою з роботи додому: його шукають рідні
Новини Дніпра
Сьогодні 15:45
У Нікополі чоловік зник дорогою з роботи додому: його шукають рідні

У Нікополі, що на Дніпропетровщині, зник 36-річний Володимир Багно.

У Дніпрі авто “влетіло” в АТБ (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 14:20
У Дніпрі авто “влетіло” в АТБ (ВІДЕО)

Інцидент стався на розі Слобожанського проспекту та вулиці Байкальської.

На Дніпропетровщині планують очистити крихітний ставок за понад 60 млн гривень: дані Prozorro
Новини Дніпра
Сьогодні 13:54
На Дніпропетровщині планують очистити крихітний ставок за понад 60 млн гривень: дані Prozorro

Скандали з держзакупівлями продовжуються.

Наче в фільмі Тарантіно: житель Дніпропетровщини віз через кордон тростину з клинком всередині
Новини Дніпра
Сьогодні 13:17
Наче в фільмі Тарантіно: житель Дніпропетровщини віз через кордон тростину з клинком всередині

На кордоні зупинили 59-річного мешканця Дніпропетровщини, який віз холодну зброю.

Наверх