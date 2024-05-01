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На Дніпропетровщині дядько розбещував 5-річну племінницю

Сьогодні 11:32
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У Дніпропетровській області затримали чоловіка, який розбещував свою 5-річну племінницю.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині дядько розбещував 5-річну племінницю

31-річного жителя Синельникового підозрюють в розбещенні неповнолітньої племінниці. 

Правоохоронцям про злочин повідомила мама 5-річної дівчинки, яка розповіла, що її родич упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії щодо своєї малолітньої племінниці. Жінка дізналася про це від психолога, до якого звернулася за допомогою, коли помітила, що її донька має пригнічений емоційний стан.

Під час відвертої розмови з психологом дівчинка розповіла про свого дядька, який змушував її робити розпусні дії, а потім залякав дитину, аби вона про це не розповідала дорослим. 

Це тривало понад пів року. Чоловік обирав час, коли дорослих не було вдома. 

Дядька-збоченця затримали майже відразу після того, як мати постраждалої звернулася до правоохоронців. Йому оголосили про підозру за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи (ч. 2 ст. 156 КК України).

Слідство триває.

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