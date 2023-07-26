Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на берегу реки нашли мертвого рыбака: что говорят в полиции

Сегодня 10:31
просмотров

В Днепре вчера, 25 июля, на Солнечной Набережной (ранее – Малиновского) на берегу реки нашли мертвого рыбака.

Новости Днепра про В Днепре на берегу реки нашли мертвого рыбака: что говорят в полиции

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

На место вызвали правоохранителей и медиков.

Мы обратились за комментарием по этому поводу в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. В правоохранительных органах отметили, что, предварительно, на теле нет телесных повреждений. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Следственные действия продолжаются.

Чувствительное фото!!!

Новости Днепра про В Днепре на берегу реки нашли мертвого рыбака: что говорят в полиции

Напомним, ранее мы писали, что в реке Орель на Днепропетровщине утонул 39-летний мужчина.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на берегу реки нашли мертвого рыбака: что говорят в полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на берегу реки нашли мертвого рыбака: что говорят в полицииРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине задержали известного тренера по боксу: подозревают в покушении на убийство
Новости Днепра
Сегодня 10:00
На Днепропетровщине задержали известного тренера по боксу: подозревают в покушении на убийство

В Павлограде недавно задержали известного в городе тренера по боксу.…

В Украине хотят продлить военное положение и мобилизацию: нардеп назвал сроки
Новости Украины
Сегодня 09:28
В Украине хотят продлить военное положение и мобилизацию: нардеп назвал сроки

В настоящее время они действуют до 18 августа.

На крышу упал аварийный провод: в Кривом Роге горел двухэтажный дом
Новости Днепра
Сегодня 09:00
На крышу упал аварийный провод: в Кривом Роге горел двухэтажный дом

Вчера, 25 июля, на улице Медовой в Кривом Роге горел…

“Укрзалізниця” сделала важное заявление о билетах для военных: места будут всегда
Новости Днепра
Сегодня 08:30
“Укрзалізниця” сделала важное заявление о билетах для военных: места будут всегда

“Укрзалізниця” выделяет специальную бронь для пользования военнослужащими, которые едут в…

Последние новости

На Днепропетровщине задержали известного тренера по боксу: подозревают в покушении на убийство
На Днепропетровщине задержали известного тренера по боксу: подозревают в покушении на убийство

В Павлограде недавно задержали известного в городе тренера по боксу. Его подозревают в покушении на умышленное убийство.

Сегодня 10:00
6
просмотров
Ставки на кіберспорт тільки на 1win
Ставки на кіберспорт тільки на 1win

Кіберспорт на 1він → Ставки на кіберспорт в 1win бк ⚡️ Переходить до букмекерської контори 🤑 Отримай бонуси на спорт ➡️ Виграти може кожен!

Сегодня 09:30
7
просмотров
В Украине хотят продлить военное положение и мобилизацию: нардеп назвал сроки
В Украине хотят продлить военное положение и мобилизацию: нардеп назвал сроки

В настоящее время они действуют до 18 августа.

Сегодня 09:28
3
просмотров
На крышу упал аварийный провод: в Кривом Роге горел двухэтажный дом
На крышу упал аварийный провод: в Кривом Роге горел двухэтажный дом

Вчера, 25 июля, на улице Медовой в Кривом Роге горел двухэтажный дом.

Сегодня 09:00
5
просмотров
“Укрзалізниця” сделала важное заявление о билетах для военных: места будут всегда
“Укрзалізниця” сделала важное заявление о билетах для военных: места будут всегда

“Укрзалізниця” выделяет специальную бронь для пользования военнослужащими, которые едут в командировку или отпуск, чтобы каждый защитник и защитница могли быстрее добраться до своих близких даже в самый пиковый для железной дороги сезон.

Сегодня 08:30
6
просмотров
Наглотались таблеток: в Кривом Роге подросток и бабушка пытались свести счеты с жизнью
Наглотались таблеток: в Кривом Роге подросток и бабушка пытались свести счеты с жизнью

За сутки в Кривом Роге зафиксировали две попытки самоубийства.

Сегодня 08:00
6
просмотров
Жителей Днепра предупредили об опасности: влупит 30-градусная жара
Жителей Днепра предупредили об опасности: влупит 30-градусная жара

Пожалуйста, берегите себя!

Сегодня 07:15
3
просмотров
Еще есть время зарядить телефон: где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов
Еще есть время зарядить телефон: где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов

Подготовьтесь!

Сегодня 06:45
9
просмотров
Погода на 26 июля: в Днепре облачно, но без осадков
Погода на 26 июля: в Днепре облачно, но без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Сегодня 06:15
3
просмотров
Хватает жертву за восьмую долю секунды: вблизи Днепра сняли хищного паука-хамелеона
Хватает жертву за восьмую долю секунды: вблизи Днепра сняли хищного паука-хамелеона

В Днепровском районе на камеру сняли паука-хамелеона, способного схватить жертву за восьмую часть секунды.

Вчера 22:00
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх