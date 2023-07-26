В Днепре на берегу реки нашли мертвого рыбака: что говорят в полиции

В Днепре вчера, 25 июля, на Солнечной Набережной (ранее – Малиновского) на берегу реки нашли мертвого рыбака.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

На место вызвали правоохранителей и медиков.

Мы обратились за комментарием по этому поводу в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. В правоохранительных органах отметили, что, предварительно, на теле нет телесных повреждений. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Следственные действия продолжаются.

Чувствительное фото!!!

Напомним, ранее мы писали, что в реке Орель на Днепропетровщине утонул 39-летний мужчина.

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