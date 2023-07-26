В Днепре на берегу реки нашли мертвого рыбака: что говорят в полиции

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
На место вызвали правоохранителей и медиков.
Мы обратились за комментарием по этому поводу в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. В правоохранительных органах отметили, что, предварительно, на теле нет телесных повреждений. Его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
Следственные действия продолжаются.
Чувствительное фото!!!
Напомним, ранее мы писали, что в реке Орель на Днепропетровщине утонул 39-летний мужчина.
Читайте также:
Автор:
В Павлограде недавно задержали известного в городе тренера по боксу.…
В настоящее время они действуют до 18 августа.
Вчера, 25 июля, на улице Медовой в Кривом Роге горел…
“Укрзалізниця” выделяет специальную бронь для пользования военнослужащими, которые едут в…
В Павлограде недавно задержали известного в городе тренера по боксу. Его подозревают в покушении на умышленное убийство.
Кіберспорт на 1він → Ставки на кіберспорт в 1win бк ⚡️ Переходить до букмекерської контори 🤑 Отримай бонуси на спорт ➡️ Виграти може кожен!
В настоящее время они действуют до 18 августа.
Вчера, 25 июля, на улице Медовой в Кривом Роге горел двухэтажный дом.
“Укрзалізниця” выделяет специальную бронь для пользования военнослужащими, которые едут в командировку или отпуск, чтобы каждый защитник и защитница могли быстрее добраться до своих близких даже в самый пиковый для железной дороги сезон.
За сутки в Кривом Роге зафиксировали две попытки самоубийства.
Пожалуйста, берегите себя!
Подготовьтесь!
Зонт сегодня не понадобится!
В Днепровском районе на камеру сняли паука-хамелеона, способного схватить жертву за восьмую часть секунды.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!