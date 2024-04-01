Які зміни чекають на мешканців Дніпра з 1 квітня: дзвінки з податкової та зростання мінімалки

З сьогоднішнього дня на мешканців Дніпра чекає низка змін. Мінімальна зарплата зросте, разом з нею побільшають податки, штрафи, військових обіцяють демобілізувати, а частині пенсіонерів перерахують пенсію.

Журналісти dnepr.info зібрали всі зміни, які стартують в Україні вже від сьогодні.

Зростання зарплати та податків

Із квітня підвищується мінімальна зарплата. Якщо ще у березні вона становила 7,1 тис грн, то вже у квітні роботодавці мають платити на 900 грн більше – щонайменше 8 тис грн. Разом з нею підвищується податок на дорожні фізичні особи – тепер він становитиме 1440 грн, військовий збір – мінімум 120 грн та єдиний соціальний внесок – з 1 квітня він становитиме 1760 грн.

Зросте й вартість страхового стажу, який можна офіційно докупити в Україні. Тепер за місяць доведеться віддати 1760 грн.

Також разом із мінімальною зарплатою зростуть штрафи для тих роботодавців, які люблять працювати з порушеннями, затримувати зарплату, виплачувати її не в повному обсязі чи не оформляти співробітника. Для них штрафи зростуть від 16 до 128 тис грн, залежно від серйозності порушення.

Підвищення пенсії

З початку місяця зросте мінімальна пенсійна виплата для тих, кому вже виповнилося 65 років, і при цьому люди мають 30 та 35 років трудового стажу. Тепер вона не може бути меншою за 3,2 тис грн. Це на 520 грн більше, ніж було у березні 2024 року.

Для тих пенсіонерів, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, але продовжує працювати з квітня проходитиме перерахунок пенсій. Процедура проводиться автоматично, для цього пенсіонерам не потрібно йти до пенсійного фонду, писати будь-які заяви тощо. Головне, щоб до квітня вони мали 2 роки додаткового стажу. Адже перерахунок для тих, хто працює відбувається раз на 2 роки. Розмір виплат буде індивідуальним.

Виплати переселенцям

З квітня місяця частина ВПО продовжуватиме отримувати матеріальну допомогу. Платитимуть тим, хто не може працювати тому що доглядає дітей, тяжкохворих чи осіб з інвалідністю або отримують низьку зарплату. Продовжать виплачувати допомогу пенсіонерам, розмір пенсії яких не перевищує 9,444 тис грн, особам з інвалідністю І та ІІ груп, дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також батькам-вихователям та прийомним батькам.

Також з квітня місяця матеріальну допомогу отримуватимуть ті ВПО, які мають тяжке захворювання, але не є інвалідами, ті, хто доглядає дитину до 3-х років, сім’ї, де є студенти на денній формі навчання, особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі. Отримуватимуть її і ті, у кого є ІІІ група інвалідності та ті, кому виповнилося 55 років, але при цьому вони стоять на обліку в Центрі зайнятості.

Компенсація роботодавцям

Для тих роботодавців, які візьмуть на роботу ВПО, зросте компенсація за їхнє працевлаштування. Тепер на одного працівника вони отримуватимуть додаткові 8 тис грн від держави. Але якщо переселенця на цю вакансію направить Центр зайнятості, розмір виплати збільшиться до 16 тис грн. Стільки ж можуть отримати й ті, хто візьме на роботу людей з інвалідністю, учасників бойових дій та тих, кому до виходу на пенсію лишилося не більше 5 років. Компенсацію платитимуть упродовж півроку.

Демобілізація

У квітні розпочнеться демобілізація солдатів-строковиків, які були призвані до армії до 24 лютого 2022 року.

Реєстр збитків

Із завтрашнього дня буде відкрито процес подання заяв до Реєстру збитків про відшкодування коштів, втрат та збитків через агресію Росії. Насамперед реєструватимуть руйнування житлового та нерухомого майна. Подати заяву можна буде через Дію.

Реєстрація на НМТ

Усі абітурієнти мають встигнути зареєструватися для участі у національному мультипредметному тестуванні до 11 квітня. Зробити це можна онлайн на сайті УЦОЯО або через «Дію».

До 15 квітня у персональному кабінеті можна змінити вибір предмета для складання тесту, населеного пункту.

Скорочення у державних органах

З початку місяця в різних державних органах буде скорочено 19,3 тис. вакантних штатних посад. Ліквідуються посади в тих установах, що підпорядковувались міністерствам, які будуть ліквідовані.

Дзвінки з податкової

У квітні стартує пілотний проект з інформування платників податків щодо наявності заборгованості. Телефоном будуть повідомляти суму боргу платника та територіальну інспекцію, де він не сплатив податок. Тож боржникам уже можна готуватися до дзвінків із податкової.

Заборона вилову риби

З початку місяця у риб почався нерест, відповідно в Україні почала діяти заборона на вилов риби у водоймах та на річках. Під забороною і підводне полювання. Також на водоймах заборонено пересування всіх транспортних та моторних суден за винятком встановлених суднових ходів. Заборона діятиме до середини травня-червня, залежно від типу та знаходження водойми.

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