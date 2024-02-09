Пішов ввечері рибалити та зник: на Дніпропетровщині знайшли тіло

У Павлоградському районі дістали з води тіло рибалки. Як повідомили в ДСНС, ввечері 8 лютого місцеві мешканці повідомили, що чоловік пішов на риболовлю та не повернувся.
Рятувальники того ж дня обстежили берегову лінію на річці Самара та не виявили чоловіка, а вже вранці 9 лютого на відстані 400 м від берега та на глибині 1,5 м помітили тіло потопельника.
Подія сталася на річці Самара в селі Богуслав Богданівської сільської територіальної громади Павлоградського району.
Потопельника дістали та передали представникам поліції.
До робіт залучено 7 рятувальників та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.
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