Пішов ввечері рибалити та зник: на Дніпропетровщині знайшли тіло

У Дніпропетровській області чергова смерть на воді.

У Павлоградському районі дістали з води тіло рибалки. Як повідомили в ДСНС, ввечері 8 лютого місцеві мешканці повідомили, що чоловік пішов на риболовлю та не повернувся.

Рятувальники того ж дня обстежили берегову лінію на річці Самара та не виявили чоловіка, а вже вранці 9 лютого на відстані 400 м від берега та на глибині 1,5 м помітили тіло потопельника.

Подія сталася на річці Самара в селі Богуслав Богданівської сільської територіальної громади Павлоградського району.

Потопельника дістали та передали представникам поліції.

До робіт залучено 7 рятувальників та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

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