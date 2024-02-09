Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Пішов ввечері рибалити та зник: на Дніпропетровщині знайшли тіло

Сьогодні 19:20
просмотров

У Дніпропетровській області чергова смерть на воді.

Новости Днепра про Пішов ввечері рибалити та зник: на Дніпропетровщині знайшли тіло

У Павлоградському районі дістали з води тіло рибалки. Як повідомили в ДСНС, ввечері 8 лютого місцеві мешканці повідомили, що чоловік пішов на риболовлю та не повернувся.

Рятувальники того ж дня обстежили берегову лінію на річці Самара та не виявили чоловіка, а вже вранці 9 лютого на відстані 400 м від берега та на глибині 1,5 м помітили тіло потопельника.

Подія сталася на річці Самара в селі Богуслав Богданівської сільської територіальної громади Павлоградського району. 

Потопельника дістали та передали представникам поліції.

До робіт залучено 7 рятувальників та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

Читайте також:

Новости Днепра про Пішов ввечері рибалити та зник: на Дніпропетровщині знайшли тілоУкраїнська Новости Днепра про Пішов ввечері рибалити та зник: на Дніпропетровщині знайшли тілоРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Підполковник ЗСУ з Дніпрі розтратив на квартирних питаннях 1,5 млн бюджетних гривень
Новини Дніпра
Сьогодні 20:03
Підполковник ЗСУ з Дніпрі розтратив на квартирних питаннях 1,5 млн бюджетних гривень

У Дніпрі судитимуть ексначальника КЕВ, який розтратив 1,5 млн гривень.

Мінімальна видимість: Дніпро накрив густий туман (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 18:31
Мінімальна видимість: Дніпро накрив густий туман (ФОТО)

Ввечері 9 лютого Дніпро накрив густий туман.

Які послуги у лікарнях Дніпра безкоштовні: створено Гід за Програмою медичних гарантій
Новини Дніпра
Сьогодні 17:58
Які послуги у лікарнях Дніпра безкоштовні: створено Гід за Програмою медичних гарантій

Національна служба здоров'я України розробила Гід за Програмою медичних гарантій.…

У центрі Дніпра чоловіки влаштували бійку зі стріляниною: відео та коментар поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 16:40
У центрі Дніпра чоловіки влаштували бійку зі стріляниною: відео та коментар поліції

У четвер ввечері, 8 лютого, у Дніпрі на проспекті Яворницького…

Наверх