У Дніпрі на трьох популярних тролейбусних маршрутах додали нову зупинку

Про це повідомили у департаменті транспорту.
Нову зупинку додали на численні прохання пасажирів. Відтепер тролейбусні маршрути №1, №4 та “Б” у напрямку центру – будуть зупинятися на “вулиці Володимира Вернадського”.
Нагадуємо, що ознайомитися зі шляхом прямування трамваїв, тролейбусів, комунальних автобусів та їх розкладом можна на офіційному сайті КП “Дніпровський електротранспорт”.
Слідкуйте за рухом транспорту в режимі реального часу за допомогою застосунку “D-transport”.
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