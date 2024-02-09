У Дніпрі на трьох популярних тролейбусних маршрутах додали нову зупинку

У Дніпрі три тролейбуси отримали нову зупинку.

Про це повідомили у департаменті транспорту.

Нову зупинку додали на численні прохання пасажирів. Відтепер тролейбусні маршрути №1, №4 та “Б” у напрямку центру – будуть зупинятися на “вулиці Володимира Вернадського”.

Нагадуємо, що ознайомитися зі шляхом прямування трамваїв, тролейбусів, комунальних автобусів та їх розкладом можна на офіційному сайті КП “Дніпровський електротранспорт”.

Слідкуйте за рухом транспорту в режимі реального часу за допомогою застосунку “D-transport”.

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