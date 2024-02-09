Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово: деталі

Кабінет Міністрів дозволив Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (військкоматам) працювати цілодобово під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, за його словами, ТЦК зможуть цілодобово:
розглядати справи про адмінправопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);
вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.
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