Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово: деталі

Кабінет Міністрів дозволив Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (військкоматам) працювати цілодобово під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, за його словами, ТЦК зможуть цілодобово:

розглядати справи про адмінправопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення; організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП); вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

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