Кабмин разрешил ТЦК работать круглосуточно: детали

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Так, по его словам, ТЦК смогут круглосуточно:
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Александра Лучка
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