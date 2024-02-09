Кабмин разрешил ТЦК работать круглосуточно: детали

Так, по его словам, ТЦК смогут круглосуточно:

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет Министров разрешил Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (военкоматам) работать круглосуточно во время проведения мобилизации и/или действия военного положения.

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