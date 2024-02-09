К +17: в Днепр придет первая волна настоящего весеннего тепла

Демоверсия весны придет в Днепр и Украину в эти выходные.
Аномальное тепло ожидается 10 и 11 февраля – в южных областях до +17, сообщает метеоролог Игорь Кибальчич. Но несмотря на потепление, не обойдут осадки — будет снег с переходом в дождь.
Из-за малоподвижного теплого фронта, который будет двигаться в северном направлении, ожидается ухудшение погоды в западных, северных, центральных и восточных областях. Там будет дождь в виде снега с переходом в дождь, – заметил метеоролог.
В Днепропетровском региональном центре гидрометеорологии сообщили о погоде на 10 февраля.
Облачная погода. Дождь, ночью и утром в Днепре и северных районах области с мокрым снегом. Местами туман. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 0-5 тепла, днем 7-12 тепла, по городу Днепр ночью 1-3, днем 7-9 тепла.
По информации синоптических сайтов, весеннее тепло посетит Днепр уже в воскресенье, 11 февраля. Теплее всего будет во вторник, 13 февраля.
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