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К +17: в Днепр придет первая волна настоящего весеннего тепла

Сегодня 14:07
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В Днепр придет настоящее весеннее тепло.

Новости Днепра про К +17: в Днепр придет первая волна настоящего весеннего тепла

Демоверсия весны придет в Днепр и Украину в эти выходные.

Аномальное тепло ожидается 10 и 11 февраля – в южных областях до +17, сообщает метеоролог Игорь Кибальчич. Но несмотря на потепление, не обойдут осадки — будет снег с переходом в дождь.

Из-за малоподвижного теплого фронта, который будет двигаться в северном направлении, ожидается ухудшение погоды в западных, северных, центральных и восточных областях. Там будет дождь в виде снега с переходом в дождь, – заметил метеоролог.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 10 февраля.

В Днепропетровском региональном центре гидрометеорологии сообщили о погоде на 10 февраля.

Облачная погода. Дождь, ночью и утром в Днепре и северных районах области с мокрым снегом. Местами туман. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 0-5 тепла, днем 7-12 тепла, по городу Днепр ночью 1-3, днем 7-9 тепла.

Новости Днепра про К +17: в Днепр придет первая волна настоящего весеннего тепла

+15 в Днепре — когда ждать

По информации синоптических сайтов, весеннее тепло посетит Днепр уже в воскресенье, 11 февраля. Теплее всего будет во вторник, 13 февраля.

Новости Днепра про К +17: в Днепр придет первая волна настоящего весеннего тепла

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Новости Днепра про К +17: в Днепр придет первая волна настоящего весеннего теплаУкраїнська Новости Днепра про К +17: в Днепр придет первая волна настоящего весеннего теплаРусский

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