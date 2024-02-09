В Кривом Роге на парковке ТРЦ трое неизвестных напали на военного и ограбили

Инцидент произошел 6 февраля в Кривом Роге. На парковке местного ТРЦ к 29-летнему военному посреди дня подошли трое незнакомцев, напавших на мужчину. Они избили его, а затем срезали сумку.
Как сообщили в полиции Кривого Рога, нападение произошло около 15:30 на парковке около торгового центра в Центрально-Городском районе.
После нападения военный сразу обратился к стражам порядка. Через час полицейские отследили маршрут автомобиля нападающих и нашли троих местных жителей, обокравших пострадавшего.
Это жители Кривого Рога 34, 36 и 42 года.
Их задержали, из автомобиля изъяли личное имущество потерпевшего и кухонный нож.
7 февраля задержанным сообщили о подозрении по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
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