В Кривом Роге на парковке ТРЦ трое неизвестных напали на военного и ограбили

В Кривом Роге на Днепропетровщине ограбили военного на парковке ТРЦ.

Инцидент произошел 6 февраля в Кривом Роге. На парковке местного ТРЦ к 29-летнему военному посреди дня подошли трое незнакомцев, напавших на мужчину. Они избили его, а затем срезали сумку.

Как сообщили в полиции Кривого Рога, нападение произошло около 15:30 на парковке около торгового центра в Центрально-Городском районе.

После нападения военный сразу обратился к стражам порядка. Через час полицейские отследили маршрут автомобиля нападающих и нашли троих местных жителей, обокравших пострадавшего.

Это жители Кривого Рога 34, 36 и 42 года.

Их задержали, из автомобиля изъяли личное имущество потерпевшего и кухонный нож.

7 февраля задержанным сообщили о подозрении по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

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