Погиб во время выполнения боевого задания: Днепропетровщина потеряла еще одного защитника

30 января 2024 года во время выполнения боевого задания возле н. п. Синьковка Купянского района Харьковской области погиб солдат ВСУ с Днепропетровщины Владимир Кулиш.
Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной государственной администрации.
Владимира мобилизовали в ряды ВСУ в июле 2023 года. Он проходил службу в должности пулеметчика одного из подразделений ВСУ.
У защитника осталась жена.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная память и слава украинскому воину!
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