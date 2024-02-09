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Погиб во время выполнения боевого задания: Днепропетровщина потеряла еще одного защитника

Сегодня 09:00
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Вечная слава Герою!

Новости Днепра про Погиб во время выполнения боевого задания: Днепропетровщина потеряла еще одного защитника

30 января 2024 года во время выполнения боевого задания возле н. п. Синьковка Купянского района Харьковской области погиб солдат ВСУ с Днепропетровщины Владимир Кулиш.

Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной государственной администрации.

Владимира мобилизовали в ряды ВСУ в июле 2023 года. Он проходил службу в должности пулеметчика одного из подразделений ВСУ.

У защитника осталась жена.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная память и слава украинскому воину!

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Новости Днепра про Погиб во время выполнения боевого задания: Днепропетровщина потеряла еще одного защитникаУкраїнська Новости Днепра про Погиб во время выполнения боевого задания: Днепропетровщина потеряла еще одного защитникаРусский

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