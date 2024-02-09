До +17: до Дніпра прийде перша хвиля справжнього весняного тепла

До Дніпра прийде справжнє весняне тепло.

Демоверсія весни прийде до Дніпра та України цими вихідними.

Аномальне тепло очікується 10 та 11 лютого – в південних областях до +17, повідомляє метеоролог Ігор Кібальчич. Але, незважаючи на потепління, не обійдуть опади – буде сніг з переходом у дощ.

Через малорухомий теплий фронт, який буде рухатися в північному напрямку, очікується погіршення погоди в західних, північних, центральних і східних областях. Там буде дощ у вигляді снігу з переходом у дощ, – зауважив метеоролог.

Прогноз погоди від Укргідрометцентра на 10 лютого

У Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили про погоду на 10 лютого.

Хмарна погода. Дощ, вночі та вранці у Дніпрі та в північних районах області з мокрим снігом. Місцями туман. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 0-5 тепла, вдень 7-12 тепла, по місту Дніпро вночі 1-3, вдень 7-9 тепла.

+15 у Дніпрі – коли чекати

За інформацією синоптичних сайтів, весняне тепло завітає до Дніпра вже у неділю, 11 лютого. Найтепліше буде у вівторок, 13 лютого.

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