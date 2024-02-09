Из российского плена домой вернулись 15 военных с Днепропетровщины

Среди спасенных военнослужащих – 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 11 тероборонцев.
Все освобожденные защитники – из рядового и сержантского состава. 84 спасенных воинов защищали Мариуполь (в том числе 82 – защитники «Азовстали»), остальные выполняли боевые задания на Донецком и Луганском направлениях. Минимум 28 из освобожденных военнослужащих имеют ранения или серьезные болезни. Старшему из спасенных Защитников уже исполнилось 62 года, а самому младшему через полгода будет 21, – сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.
Среди 100 военных, которых в этот день вернули из российского плена, 15 с Днепропетровщины. Большинство из Криворожского района и один – с Никопольщины.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Еще 15 Героев с Днепропетровщины дома! Большинство из Криворожского района и один – с Никопольщины. Они среди тех 100 украинцев, которых 8 февраля вернули из российского плена! – написал Лысак.
Напомним, ранее мы писали, что 31 января из плена вернулся военный, чью семью в прошлом году убила ракета в Днепре.
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