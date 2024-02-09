Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Каменском неизвестные привязали к авто гранату: что известно

Сегодня 13:41
просмотров

Владелец автомобиля, увидев боеприпас, сразу вызвал на место правоохранителей.

Новости Днепра про В Каменском неизвестные привязали к авто гранату: что известно

На днях в Каменском произошло чрезвычайное событие – на улице Польской неизвестные привязали боеприпас к боковому зеркалу Daewoo Sens. Владелец автомобиля, увидев его, сразу вызвал на место правоохранителей.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На месте работали взрывотехники. Они выяснили, что к автомобилю был привязан корпус гранаты с запалом в разобранном состоянии.

Новости Днепра про В Каменском неизвестные привязали к авто гранату: что известно

По предварительной информации, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине обнаружили почти уцелевший «Шахед»: что с ним сделают (ВИДЕО).

Читайте также:

Новости Днепра про В Каменском неизвестные привязали к авто гранату: что известноУкраїнська Новости Днепра про В Каменском неизвестные привязали к авто гранату: что известноРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Из российского плена домой вернулись 15 военных с Днепропетровщины
Новости Днепра
Сегодня 12:39
Из российского плена домой вернулись 15 военных с Днепропетровщины

В четверг, 8 февраля, между Украиной и россией состоялся 51…

В Днепре 10 и 11 февраля не будет работать популярный трамвайный маршрут: детали
Новости Днепра
Сегодня 11:21
В Днепре 10 и 11 февраля не будет работать популярный трамвайный маршрут: детали

Важная информация!

В Кривом Роге на парковке ТРЦ трое неизвестных напали на военного и ограбили
Новости Днепра
Сегодня 11:17
В Кривом Роге на парковке ТРЦ трое неизвестных напали на военного и ограбили

В Кривом Роге на Днепропетровщине ограбили военного на парковке ТРЦ.

На Днепропетровщине обнаружили почти уцелевший «Шахед»: что с ним сделают (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 10:00
На Днепропетровщине обнаружили почти уцелевший «Шахед»: что с ним сделают (ВИДЕО)

Российские оккупанты запустили этот беспилотник по гражданским объектам.

Последние новости

Из российского плена домой вернулись 15 военных с Днепропетровщины
Из российского плена домой вернулись 15 военных с Днепропетровщины

В четверг, 8 февраля, между Украиной и россией состоялся 51 обмен военнопленными. Из российского плена Украина вернула 100 защитников.

Сегодня 12:39
7
просмотров
Из Днепра в Харьков запустили новый ночной поезд: график движения
Из Днепра в Харьков запустили новый ночной поезд: график движения

Из Днепра в Харьков запустят ночной поезд.

Сегодня 11:40
2
просмотров
В Днепре 10 и 11 февраля не будет работать популярный трамвайный маршрут: детали
В Днепре 10 и 11 февраля не будет работать популярный трамвайный маршрут: детали

Важная информация!

Сегодня 11:21
6
просмотров
В Кривом Роге на парковке ТРЦ трое неизвестных напали на военного и ограбили
В Кривом Роге на парковке ТРЦ трое неизвестных напали на военного и ограбили

В Кривом Роге на Днепропетровщине ограбили военного на парковке ТРЦ.

Сегодня 11:17
2
просмотров
В городе на Днепропетровщине ввели усиленные противоэпидемические ограничения
В городе на Днепропетровщине ввели усиленные противоэпидемические ограничения

Город на Днепропетровщине вводит усиленные противоэпидемические ограничения

Сегодня 10:33
3
просмотров
На Днепропетровщине обнаружили почти уцелевший «Шахед»: что с ним сделают (ВИДЕО)
На Днепропетровщине обнаружили почти уцелевший «Шахед»: что с ним сделают (ВИДЕО)

Российские оккупанты запустили этот беспилотник по гражданским объектам.

Сегодня 10:00
7
просмотров
В Днепре из-за погодных условий есть изменения в работе троллейбусов: подробности
В Днепре из-за погодных условий есть изменения в работе троллейбусов: подробности

Важная информация!

Сегодня 09:30
8
просмотров
Погиб во время выполнения боевого задания: Днепропетровщина потеряла еще одного защитника
Погиб во время выполнения боевого задания: Днепропетровщина потеряла еще одного защитника

Вечная слава Герою!

Сегодня 09:00
5
просмотров
В Днепре и пригороде в пятницу будут выключать свет в некоторых домах: адреса
В Днепре и пригороде в пятницу будут выключать свет в некоторых домах: адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня 07:00
3
просмотров
Погода на 9 февраля: в Днепре ожидается и снег, и дождь
Погода на 9 февраля: в Днепре ожидается и снег, и дождь

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх