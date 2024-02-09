В Каменском неизвестные привязали к авто гранату: что известно

Владелец автомобиля, увидев боеприпас, сразу вызвал на место правоохранителей.

На днях в Каменском произошло чрезвычайное событие – на улице Польской неизвестные привязали боеприпас к боковому зеркалу Daewoo Sens. Владелец автомобиля, увидев его, сразу вызвал на место правоохранителей.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На месте работали взрывотехники. Они выяснили, что к автомобилю был привязан корпус гранаты с запалом в разобранном состоянии.

По предварительной информации, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Следственные действия продолжаются.

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