В Каменском неизвестные привязали к авто гранату: что известно

На днях в Каменском произошло чрезвычайное событие – на улице Польской неизвестные привязали боеприпас к боковому зеркалу Daewoo Sens. Владелец автомобиля, увидев его, сразу вызвал на место правоохранителей.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
На месте работали взрывотехники. Они выяснили, что к автомобилю был привязан корпус гранаты с запалом в разобранном состоянии.
По предварительной информации, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее мы сообщали, что на Днепропетровщине обнаружили почти уцелевший «Шахед»: что с ним сделают (ВИДЕО).
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