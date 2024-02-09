У Кам’янському невідомі прив’язали до авто гранату: що відомо

Днями у Кам’янському сталася надзвичайна подія – на вулиці Польській невідомі прив’язали боєприпас до бокового дзеркала Daewoo Sens. Власник автомобіля, побачивши його, відразу викликав на місце правоохоронців.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
На місці працювали вибухотехніки. Вони з’ясували, що до автівки було прив’язано корпус гранати з запалом у розібраному стані.
За попередньою інформацією, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині виявили майже вцілілий “Шахед”: що з ним зроблять (ВІДЕО).
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