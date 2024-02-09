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У Кам’янському невідомі прив’язали до авто гранату: що відомо

Сьогодні 13:41
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Власник автомобіля, побачивши боєприпас, відразу викликав на місце правоохоронців.

Новости Днепра про У Кам'янському невідомі прив'язали до авто гранату: що відомо

Днями у Кам’янському сталася надзвичайна подія – на вулиці Польській невідомі прив’язали боєприпас до бокового дзеркала Daewoo Sens. Власник автомобіля, побачивши його, відразу викликав на місце правоохоронців.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На місці працювали вибухотехніки. Вони з’ясували, що до автівки було прив’язано корпус гранати з запалом у розібраному стані.

Новости Днепра про У Кам'янському невідомі прив'язали до авто гранату: що відомо

За попередньою інформацією, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині виявили майже вцілілий “Шахед”: що з ним зроблять (ВІДЕО).

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Новости Днепра про У Кам'янському невідомі прив'язали до авто гранату: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Кам'янському невідомі прив'язали до авто гранату: що відомоРусский

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