У Кам’янському невідомі прив’язали до авто гранату: що відомо

Власник автомобіля, побачивши боєприпас, відразу викликав на місце правоохоронців.

Днями у Кам’янському сталася надзвичайна подія – на вулиці Польській невідомі прив’язали боєприпас до бокового дзеркала Daewoo Sens. Власник автомобіля, побачивши його, відразу викликав на місце правоохоронців.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На місці працювали вибухотехніки. Вони з’ясували, що до автівки було прив’язано корпус гранати з запалом у розібраному стані.

За попередньою інформацією, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині виявили майже вцілілий “Шахед”: що з ним зроблять (ВІДЕО).

Читайте також:

Українська Русский

Автор: