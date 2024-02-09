Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • З російського полону додому повернулися 15 військових з Дніпропетровщини

З російського полону додому повернулися 15 військових з Дніпропетровщини

Сьогодні 12:39
просмотров

У четвер, 8 лютого, між Україною та росією відбувся 51 обмін військовополоненими. З російського полону Україна повернула 100 захисників.

Новости Днепра про З російського полону додому повернулися 15 військових з Дніпропетровщини

Серед врятованих військовослужбовців – 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 15 військовослужбовців Збройних сил України та 11 тероборонців.

Усі визволені Оборонці – з рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (зокрема 82 – оборонці «Азовсталі»), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках. Щонайменше 28 з визволених військовослужбовців мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому з врятованих Оборонців вже виповнилося 62 роки, а наймолодшому за півроку буде 21, – повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Новости Днепра про З російського полону додому повернулися 15 військових з Дніпропетровщини

Новости Днепра про З російського полону додому повернулися 15 військових з Дніпропетровщини

Серед 100 військових, яких у цей день повернули з російського полону, 15 з Дніпропетровщини. Більшість з Криворізького району та один – з Нікопольщини.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Ще 15 героїв з Дніпропетровщини вдома! Більшість з Криворізького району та один – з Нікопольщини. Вони – серед тих 100 українців, яких 8 лютого повернули з російського полону. Хлопці, вітаю на рідній землі! – написав Лисак.

Новости Днепра про З російського полону додому повернулися 15 військових з Дніпропетровщини

Нагадаємо, раніше ми писали, що 31 січня з полону повернувся військовий, чию сім’ю торік вбила ракета у Дніпрі.

Читайте також:

Новости Днепра про З російського полону додому повернулися 15 військових з ДніпропетровщиниУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі на парковці ТРЦ троє невідомих напали на військового та пограбували
Новини Дніпра
Сьогодні 11:17
У Кривому Розі на парковці ТРЦ троє невідомих напали на військового та пограбували

У Кривому Розі на Дніпропетровщині пограбували військового на парковці ТРЦ.

Реформа освіти: як школярам Дніпра, які хочуть навчатися у 10 класі, вступити до ліцею
Новини Дніпра
Сьогодні 10:31
Реформа освіти: як школярам Дніпра, які хочуть навчатися у 10 класі, вступити до ліцею

Корисна інформація!

Загинув під час виконання бойового завдання: Дніпропетровщина втратила ще одного захисника
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
Загинув під час виконання бойового завдання: Дніпропетровщина втратила ще одного захисника

Вічна слава Герою!

На Дніпропетровщині чоловік катував, бив та незаконно утримував двох підлітків: яке покарання призначив суд
Новини Дніпра
Сьогодні 08:31
На Дніпропетровщині чоловік катував, бив та незаконно утримував двох підлітків: яке покарання призначив суд

Під час судового засідання чоловік свою вину не визнав.

Наверх