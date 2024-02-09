З російського полону додому повернулися 15 військових з Дніпропетровщини

Серед врятованих військовослужбовців – 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 15 військовослужбовців Збройних сил України та 11 тероборонців.
Усі визволені Оборонці – з рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (зокрема 82 – оборонці «Азовсталі»), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках. Щонайменше 28 з визволених військовослужбовців мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому з врятованих Оборонців вже виповнилося 62 роки, а наймолодшому за півроку буде 21, – повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Серед 100 військових, яких у цей день повернули з російського полону, 15 з Дніпропетровщини. Більшість з Криворізького району та один – з Нікопольщини.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Ще 15 героїв з Дніпропетровщини вдома! Більшість з Криворізького району та один – з Нікопольщини. Вони – серед тих 100 українців, яких 8 лютого повернули з російського полону. Хлопці, вітаю на рідній землі! – написав Лисак.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 31 січня з полону повернувся військовий, чию сім’ю торік вбила ракета у Дніпрі.
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