У Дніпрі 10 та 11 лютого не працюватиме популярний трамвайний маршрут: деталі

У Дніпрі 10 та 11 лютого не буде працювати трамвайний маршрут №19.
Про це повідомили в КП «Дніпровський електротранспорт».
Зазначається, що тимчасове припинення руху пов’язане з ремонтом трамвайної колії на залізничному перетині на вул. Академіка Белелюбського.
Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі через погодні умови є зміни у роботі тролейбусів: подробиці.
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