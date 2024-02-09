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  • У Дніпрі 10 та 11 лютого не працюватиме популярний трамвайний маршрут: деталі

У Дніпрі 10 та 11 лютого не працюватиме популярний трамвайний маршрут: деталі

Сьогодні 11:21
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі 10 та 11 лютого не працюватиме популярний трамвайний маршрут: деталі

У Дніпрі 10 та 11 лютого не буде працювати трамвайний маршрут №19.

Про це повідомили в КП «Дніпровський електротранспорт».

Зазначається, що тимчасове припинення руху пов’язане з ремонтом трамвайної колії на залізничному перетині на вул. Академіка Белелюбського.

Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі через погодні умови є зміни у роботі тролейбусів: подробиці.

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Новости Днепра про У Дніпрі 10 та 11 лютого не працюватиме популярний трамвайний маршрут: деталіУкраїнська

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