На Дніпропетровщині виявили майже вцілілий “Шахед”: що з ним зроблять (ВІДЕО)

Днями під час чергової російської атаки сили протиповітряної оборони приземлили ударний безпілотник – він упав на пустирі біля села Дніпропетровської області.
Пізніше майже вцілілий «Шахед» виявили вибухотехніки поліції.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Зазначається, що екземпляр ударного дрона використають для дослідження.
Бойова частина не вибухнула, всі агрегати на місці. Наступний етап – обережно зняти бойову частину та знищити її. А сам безпілотний пристрій буде розібраний та досліджений фахівцями, – розповіли вибухотехніки.
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