На Дніпропетровщині виявили майже вцілілий “Шахед”: що з ним зроблять (ВІДЕО)

Російські окупанти запустили цей безпілотник по цивільних об’єктах.

Днями під час чергової російської атаки сили протиповітряної оборони приземлили ударний безпілотник – він упав на пустирі біля села Дніпропетровської області.

Пізніше майже вцілілий «Шахед» виявили вибухотехніки поліції.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зазначається, що екземпляр ударного дрона використають для дослідження.

Бойова частина не вибухнула, всі агрегати на місці. Наступний етап – обережно зняти бойову частину та знищити її. А сам безпілотний пристрій буде розібраний та досліджений фахівцями, – розповіли вибухотехніки.

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