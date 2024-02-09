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  • На Дніпропетровщині виявили майже вцілілий “Шахед”: що з ним зроблять (ВІДЕО)

На Дніпропетровщині виявили майже вцілілий “Шахед”: що з ним зроблять (ВІДЕО)

Сьогодні 10:00
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Російські окупанти запустили цей безпілотник по цивільних об’єктах.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині виявили майже вцілілий

Днями під час чергової російської атаки сили протиповітряної оборони приземлили ударний безпілотник – він упав на пустирі біля села Дніпропетровської області.

Пізніше майже вцілілий «Шахед» виявили вибухотехніки поліції.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині виявили майже вцілілий

Зазначається, що екземпляр ударного дрона використають для дослідження.

Бойова частина не вибухнула, всі агрегати на місці. Наступний етап – обережно зняти бойову частину та знищити її. А сам безпілотний пристрій буде розібраний та досліджений фахівцями, – розповіли вибухотехніки.

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