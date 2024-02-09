Відомого ведучого з Дніпропетровщини оштрафували, бо у нього немає військового квитка

Анатолія Анатоліча оштрафували за відсутність військового квитка.

Відомий український телеведучий розповів про свою третю спробу стати на військовий облік в ТЦК. Анатолій Анатоліч у себе в Instagram зізнався, що його оштрафували на 1700 гривень за відсутність військового квитка.

Шоумен каже, що двічі пробував стати на військовий облік, але досі не вдалося цього зробити. Для знаменитості це вже третя спроба.

Анатоліч звернув увагу на те, що його ТЦК за інформацією Google, працює лише два рази на тиждень, але насправді графік роботи комісаріату не відрізняється від інших державних установ.

Працює по буднях. По-друге, у мене не виявилося військового квитка. За це штраф 1700 грн, як за таке серйозне порушення на дорозі. І по-третє, виявилося, що я взагалі в Оболонському ТЦК рахуюся. Тому мені треба їхати туди і звідти зніматися з обліку, – розповів Анатоліч про свою третю спробу стати на військовий облік.

Приїхавши у Оболонський ТЦК Анатоліч знову не зміг розв’язати питання, бо йому порадили прийти завтра.

Відправили мене поки що: “Йди, гуляй”. Приходьте завтра. Тому завтра продовжиться мій квест. Завтра треба потрапити на Оболонь. стати в чергу. При чому черги різних кольорів. Мені потрібна синя черга. І потім, можливо, я доберуся до своїх документів на військовий облік, – розповів ведучий.

Тож попереду в Анатолічка четверта спроба стати на військовий облік.

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