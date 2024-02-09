МОН оприлюднило календар вступних випробувань для майбутніх магістрів

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий оголосив календар вступних випробувань на магістратуру у 2024 році. Основна сесія іспитів відбудеться з 24 червня до 15 липня.

Основна сесія іспитів відбудеться з 24 червня до 15 липня, додаткова — з 31 липня до 14 серпня. Детальний календарний план проведення та організації вступних випробувань Міносвіти затвердило вчора, 8 лютого, — написав Лісовий.

Детальну інформацію про місце, час та дату тестування вступники зможуть побачити в особистих кабінетах учасника тестування.

Зареєструватися на основну сесію у приймальній комісії вишу можна з 7 до 29 травня. Таким чином запрошення на іспит вступники отримають до 17 червня. Результати іспитів оголосять до 20 липня.

Записатися на додаткову сесію вступники зможуть з 17 по 21 червня. Подати заяву на участь можна буде у день проведення вступного випробування тим студентам, які складали іспит під час першого етапу і відбулося порушення його проведення. Протягом трьох днів зробити це можуть ті студенти, які не змогли закінчити виконання завдань або не взяли участь в основній сесії.

Запрошення вступники мають отримати до 26 липня. Результати іспиту стануть відомі до 20 серпня.