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МОН оприлюднило календар вступних випробувань для майбутніх магістрів

Сьогодні 14:43
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Міносвіти оприлюднило календар важливих дат для випускників бакалавріату, які збираються вступати на магістратуру.

Новости Днепра про МОН оприлюднило календар вступних випробувань для майбутніх магістрів

 

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий оголосив календар вступних випробувань на магістратуру у 2024 році. Основна сесія іспитів відбудеться з 24 червня до 15 липня.

Основна сесія іспитів відбудеться з 24 червня до 15 липня, додаткова — з 31 липня до 14 серпня. Детальний календарний план проведення та організації вступних випробувань Міносвіти затвердило вчора, 8 лютого, — написав Лісовий.

Детальну інформацію про місце, час та дату тестування вступники зможуть побачити в особистих кабінетах учасника тестування.

Зареєструватися на основну сесію у приймальній комісії вишу можна з 7 до 29 травня. Таким чином запрошення на іспит вступники отримають до 17 червня. Результати іспитів оголосять до 20 липня.

Записатися на додаткову сесію вступники зможуть з 17 по 21 червня. Подати заяву на участь можна буде у день проведення вступного випробування тим студентам, які складали іспит під час першого етапу і відбулося порушення його проведення. Протягом трьох днів зробити це можуть ті студенти, які не змогли закінчити виконання завдань або не взяли участь в основній сесії.

Запрошення вступники мають отримати до 26 липня. Результати іспиту стануть відомі до 20 серпня.

Також уся офіційна інформація щодо вступу-2024 обов’язково з’являтиметься на сайті: https://testportal.gov.ua.
 

Новости Днепра про МОН оприлюднило календар вступних випробувань для майбутніх магістрів

Новости Днепра про МОН оприлюднило календар вступних випробувань для майбутніх магістрів

Нагадаємо, раніше ми публікували календар важливих дат для 11-класників Дніпра. Також розповідали про реформу вищої освіти та що чекає на бюджетників та контрактників. 

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