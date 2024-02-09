Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що між двома компаніями чоловіків стався конфлікт, який переріс у бійку зі стріляниною. У результаті інциденту ніхто не постраждав.
На місце події викликали правоохоронців.
Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що правоохоронці вилучили на місці події шумовий пістолет. Усі учасники встановлені. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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