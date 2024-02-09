У центрі Дніпра чоловіки влаштували бійку зі стріляниною: відео та коментар поліції - Днепр Инфо
У центрі Дніпра чоловіки влаштували бійку зі стріляниною: відео та коментар поліції
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Сегодня 16:40

У четвер ввечері, 8 лютого, у Дніпрі на проспекті Яворницького (в районі Кельнського бульвару) чоловіки влаштували бійку зі стріляниною.

Новости Днепра про У центрі Дніпра чоловіки влаштували бійку зі стріляниною: відео та коментар поліції

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що між двома компаніями чоловіків стався конфлікт, який переріс у бійку зі стріляниною. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

На місце події викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що правоохоронці вилучили на місці події шумовий пістолет. Усі учасники встановлені. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Новости Днепра про У центрі Дніпра чоловіки влаштували бійку зі стріляниною: відео та коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У центрі Дніпра чоловіки влаштували бійку зі стріляниною: відео та коментар поліціїРусский

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