Пошел вечером рыбачить и пропал: на Днепропетровщине нашли тело

В Днепропетровской области - очередная смерть на воде.

В Павлоградском районе извлекли из воды тело рыбака. Как сообщили в ГСЧС, вечером 8 февраля местные жители сообщили, что мужчина ушел на рыбалку и не вернулся.

Спасатели в тот же день обследовали береговую линию на реке Самара и не обнаружили мужчину, а уже утром 9 февраля в 400 м от берега и на глубине 1,5 м заметили тело утопленника.

Событие произошло на реке Самара в селе Богуслав Богдановской сельской территориальной общины Павлоградского района.

Утопленника достали и передали представителям полиции.

К работам привлечены 7 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

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