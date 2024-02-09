Пошел вечером рыбачить и пропал: на Днепропетровщине нашли тело

В Павлоградском районе извлекли из воды тело рыбака. Как сообщили в ГСЧС, вечером 8 февраля местные жители сообщили, что мужчина ушел на рыбалку и не вернулся.
Спасатели в тот же день обследовали береговую линию на реке Самара и не обнаружили мужчину, а уже утром 9 февраля в 400 м от берега и на глубине 1,5 м заметили тело утопленника.
Событие произошло на реке Самара в селе Богуслав Богдановской сельской территориальной общины Павлоградского района.
Утопленника достали и передали представителям полиции.
К работам привлечены 7 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.
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