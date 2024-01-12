Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі та області розшукують 34-річного військового, який зник напередодні Нового року

У Дніпрі та області розшукують 34-річного військового, який зник напередодні Нового року

Сьогодні 07:00
просмотров

Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про У Дніпрі та області розшукують 34-річного військового, який зник напередодні Нового року

У Дніпрі та області розшукують 34-річного Олександра Безматерних, який зник ще 28 грудня 2023 року.

Відомо, що чоловіка шукає дружина. Він – військовий із Дніпра, служить в одній із військових частин області. Перед Новим роком з Олександром зник зв’язок, і досі його місцезнаходження невідоме.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Мешканців Дніпра та регіону просять допомогти у пошуках.

Якщо ви бачили Олександра чи знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (096) 285-80-00, (050) 545-07-00, (097) 989-58-63 або «102».

Важлива будь-яка інформація!

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі та області розшукують 34-річного військового, який зник напередодні Нового рокуУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі легендарний швидкісний трамвай відновив роботу після ракетного удару
Новини Дніпра
Вчора 17:18
У Кривому Розі легендарний швидкісний трамвай відновив роботу після ракетного удару

8 січня ворог здійснив масований ракетний удар по Кривому Рогу.

У Дніпрі на Данила Нечая горіла квартира в багатоповерхівці: загинув чоловік
Новини Дніпра
Вчора 16:37
У Дніпрі на Данила Нечая горіла квартира в багатоповерхівці: загинув чоловік

Сьогодні, 11 січня, у Дніпрі на вулиці Данила Нечая горіла…

1 січня вийшла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліцейські розшукують 37-річну жінку
Новини Дніпра
Вчора 12:19
1 січня вийшла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліцейські розшукують 37-річну жінку

Придивіться уважно до фото!

Пережив чорних копачів: на Дніпропетровщині під старовинною церквою виявили древній артефакт
Новини Дніпра
Вчора 10:37
Пережив чорних копачів: на Дніпропетровщині під старовинною церквою виявили древній артефакт

У Дніпропетровській області на руїнах храму знайшли артефакт, який пережив…

Наверх