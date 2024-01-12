У Дніпрі та області розшукують 34-річного військового, який зник напередодні Нового року

У Дніпрі та області розшукують 34-річного Олександра Безматерних, який зник ще 28 грудня 2023 року.
Відомо, що чоловіка шукає дружина. Він – військовий із Дніпра, служить в одній із військових частин області. Перед Новим роком з Олександром зник зв’язок, і досі його місцезнаходження невідоме.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Мешканців Дніпра та регіону просять допомогти у пошуках.
Якщо ви бачили Олександра чи знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (096) 285-80-00, (050) 545-07-00, (097) 989-58-63 або «102».
Важлива будь-яка інформація!
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