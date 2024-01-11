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У Дніпрі діти катаються на снігу посеред нещодавно зведеної Алеї пам’яті загиблим воїнам (ВІДЕО)

Сьогодні 21:29
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У Дніпрі діти бавилися посеред дерев, які висадили на честь загиблих воїнів.

Новости Днепра про У Дніпрі діти катаються на снігу посеред нещодавно зведеної Алеї пам'яті загиблим воїнам (ВІДЕО)

На ж/м Покровський, де нещодавно відкрили Алею на честь полеглих під час російсько-української війни військових, діти бавляться посеред дерев, які дружини й матері загиблих висаджували у пам’ять про своїх чоловіків та синів. 42 клени висадили поблизу “Варусу” на вулиці Юрія Кондратюка. На стінах супермаркету також намалювали мурал, “Дівчина з соколом”, присвячений загиблим Захисникам.

Батьки, діти, та дружини загиблих герої України висаджували молоді дерева у знак памʼяті полеглим Героям. Сьогодні ми стали свідками випадків вандалізму, коли діти під наглядом батьків катались на санчатах серед молодих дерев! Прохання до всіх – залишайте це місце недоторканим. Нехай алея залишається символом нашої гідності та поваги, – зазначають містяни, які стали свідками інциденту.

Звичайно, діти мають бавитися, але для цього є безліч місць, де це робити набагато доречніше, зазначають місцеві. Дніпряни звернули увагу на те, що малеча коли спускається з гірки, збиває з корінням молоді дерева, які висаджували дружити та матері загиблих.

Містяни зауважили, що біля кожного дерева є QR-код, за яким можна дізнатись історію бійця від його родини. Тому люди не зовсім розуміють, чому батьки не зупинили своїх дітей та не відвели на іншу гірку, або хоча трохи далі, де вони не задіватимуть дерева при кожному спуску. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали про мурал, який з’явився на ж/м Покровський перед Алеєю загиблих воїнів. 

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Новости Днепра про У Дніпрі діти катаються на снігу посеред нещодавно зведеної Алеї пам'яті загиблим воїнам (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі діти катаються на снігу посеред нещодавно зведеної Алеї пам'яті загиблим воїнам (ВІДЕО)Русский

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