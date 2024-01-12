В Днепре и области разыскивают 34-летнего военного, который пропал накануне Нового года

В Днепре и области разыскивают 34-летнего Александра Безматерных, который пропал еще 28 декабря 2023 года.
Известно, что мужчину ищет жена. Он – военный из Днепра, служит в одной из воинских частей области. Перед Новым годом с Александром пропала связь, и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщает «Информатор».
Жителей Днепра и региона просят помочь в поисках.
Если вы видели Александра или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: (096) 285-80-00, (050) 545-07-00, (097) 989-58-63 или «102».
Важна любая информация!
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