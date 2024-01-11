На кордоні затримали жителя Дніпра, який сам собі “виписав” посвідку на життя у Литві

Винахідливого жителя Дніпра разом з десятьма іншими чоловіка, які хотіли незаконно перетнути кордон України, затримали правоохоронці.
Як повідомили в ДПСУ, семеро чоловіків з Одеси, Харкова, Хмельниччини та Тернопільщини надали на перевірку тимчасові посвідчення військовозобовʼязаного та довідки військово-лікарської комісії.
Однак під час перевірки прикордонники зрозуміли, що документи підроблені. Ще один мешканець міста Кам’янець-Подільський пред’явив сумнівну медичну довідку.
Під час прикордонного контролю в жителя Дніпра інспектор виявив липові відмітки на постійне проживання та взяття на постійний консульський облік в Литовській Республіці. За усіма фактами прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.
За використання фальшивок чоловікам загрожує відповідальність за ст. 358 Кримінального кодексу України.
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