У Дніпрі популярний автобус змінить маршрут на невизначений час

Мова йде про автобус №34, який курсує з мікрорайону Корея до площі Вокзальної.
Про це повідомили в департаменті транспорту.
З 12 січня 2024 року у зв’язку з виконанням аварійних робіт КП “Дніпроводоканал” по вул. Будівельників вносяться зміни в рух автобусного маршруту № 34. Він курсуватиме в об’їзд по вул. Титова.
Про відновлення руху за звичним маршрутом повідомлять додатково.
Ми раніше повідомляли, що у Дніпрі змінився розклад руху трьох популярних трамваїв.
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