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У Дніпрі популярний автобус змінить маршрут на невизначений час

Сьогодні 19:29
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У Дніпрі один із автобусів трохи змінить схему руху.

Новости Днепра про У Дніпрі популярний автобус змінить маршрут на невизначений час

Мова йде про автобус №34, який курсує з мікрорайону Корея до площі Вокзальної.

Про це повідомили в департаменті транспорту.

З 12 січня 2024 року у зв’язку з виконанням аварійних робіт КП “Дніпроводоканал” по вул. Будівельників вносяться зміни в рух автобусного маршруту № 34. Він курсуватиме в об’їзд по вул. Титова.

Про відновлення руху за звичним маршрутом повідомлять додатково. 

Ми раніше повідомляли, що у Дніпрі змінився розклад руху трьох популярних трамваїв.

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Новости Днепра про У Дніпрі популярний автобус змінить маршрут на невизначений часУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі популярний автобус змінить маршрут на невизначений часРусский

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