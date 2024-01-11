В Днепре популярный автобус сменит маршрут на неопределенное время

Речь идет об автобусе №34, который курсирует из микрорайона Корея до площади Вокзальной.
Об этом сообщили в департаменте транспорта.
С 12 января 2024 в связи с выполнением аварийных работ КП «Днепропроводоканал» по ул. Строителей вносятся изменения в движение автобусного маршрута №34. Он будет курсировать в объезд по ул. Титова.
О возобновлении движения по привычному маршруту сообщат дополнительно.
Мы ранее сообщали, что в Днепре изменилось расписание движения трех популярных трамваев.
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