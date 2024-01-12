Терміново: поліція Дніпра розшукує 15-річну безвісти зниклу дівчину

Поліція Дніпра встановлює місцеперебування 15-річної Поліни Пойди.
10 січня близько 16:00 дівчина пішла з дому в Самарському районі міста та зникла безвісти.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 15 років, зріст 165 см, худорлявої статури, волосся русяве нижче плечей.
Була одягнена: джинси, бежева куртка.
Якщо ви бачили Поліну чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 102 або (068) 19 307 59.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області розшукують 34-річного військового, який зник напередодні Нового року.
Читайте також:
Автор:
Потрібна ваша допомога!
Одягайтеся тепліше, друзі!
На Львівщині за добу прикордонники затримали десять ухилянтів - серед…
У Дніпрі діти бавилися посеред дерев, які висадили на честь…