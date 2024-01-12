Терміново: поліція Дніпра розшукує 15-річну безвісти зниклу дівчину

Придивіться уважно до фото!

Поліція Дніпра встановлює місцеперебування 15-річної Поліни Пойди.

10 січня близько 16:00 дівчина пішла з дому в Самарському районі міста та зникла безвісти.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 15 років, зріст 165 см, худорлявої статури, волосся русяве нижче плечей.

Була одягнена: джинси, бежева куртка.

Якщо ви бачили Поліну чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 102 або (068) 19 307 59.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та області розшукують 34-річного військового, який зник напередодні Нового року.

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