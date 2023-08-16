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  • Скільки екшену ще не було: у Дніпрі рибалка вполював сома під час ракетного удару

Скільки екшену ще не було: у Дніпрі рибалка вполював сома під час ракетного удару

Сьогодні 15:04
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У Дніпрі рибалка впіймав великого сомика під час ракетної атаки.

Новости Днепра про Скільки екшену ще не було: у Дніпрі рибалка вполював сома під час ракетного удару

На початку серпня на Дніпропетровщині офіційно дозволили ловити рибу, тож риболови не гають часу та вже окупували річки. 

У Дніпрі рибалка вполював у річці великого сомика під час ракетної атаки на місто 15 серпня. За словами чоловіка, перед світанком йому вдалося виловити крупну рибку, саме в той момент, коли пролунали перші вибухи. 

Після цього рибалка пішов додому, але коли все заспокоїлося – повернувся за уловом.

Ось такий клюнув сьогодні перед світанком, просто під час обстрілу, стільки екшену за 10 хв. ще не було. Довелося вдень заново їхати на місце для фотосесії, бо вранці о@ко набуло форми гайки і я швидко попрямував додому, – зізнався рибалка.

Рибалка похизувався своїм уловом в тематичному телеграм-каналі. Судячи з фото, сома чоловік вполював десь на лівому березі міста. 

У коментарях рибалка вказав, що вага рибини – 8 кілограмів, а зловився сомик на черв’яка. 

Новости Днепра про Скільки екшену ще не було: у Дніпрі рибалка вполював сома під час ракетного удару

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Новости Днепра про Скільки екшену ще не було: у Дніпрі рибалка вполював сома під час ракетного ударуУкраїнська

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