“Мінери” не заспокоюються: у Дніпрі повідомили про вибухівку у банках, військкоматах та аеропорту

За минулу добу до правоохоронних органів надійшло чотири повідомлення про замінування.
Про це повідомили у Дніпровській міські раді.
У листах йшлося про мінування спеціалізованої школи № 144; будівлі СБУ, аеропорту, Військового міського суду Дніпропетровського гарнізону та всіх судів міста; будівель міськради, редакції ЗМІ та станцій метро; а також дитячих садків, військкоматів, вокзалів, банків, школи, коледжів.
Правоохоронці перевірили всі об’єкти, жодних вибухових предметів не було знайдено.
Інформація про замінування, на щастя, не підтвердилась.
Зазначимо: якщо ви побачили підозрілий предмет, не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!
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