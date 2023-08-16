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Офіційно: ЗСУ звільнили Урожайне на Донеччині

Сьогодні 09:30
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Боже, бережи наших захисників!

Новости Днепра про Офіційно: ЗСУ звільнили Урожайне на Донеччині

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції. Сьогодні стало відомо, що ЗСУ звільнили Урожайне на Донеччині.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, наші військові зараз закріплюються на рубежах.

Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають, – написала вона.

Новости Днепра про Офіційно: ЗСУ звільнили Урожайне на Донеччині

За словами речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова, сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Раніше наші військові звільнили Старомайорське.

Новости Днепра про Офіційно: ЗСУ звільнили Урожайне на Донеччині

МАПА DEEPSTATEMAP 16 СЕРПНЯ.

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