Сколько экшена еще не было: в Днепре рыбак вытащил из реки сома во время ракетного удара

В Днепре рыбак поймал большого сомика во время ракетной атаки.

В начале августа на Днепропетровщине официально разрешили ловить рыбу, поэтому рыболовы не тратят попусту время и уже оккупировали реки.

В Днепре рыбак поймал в реке большого сомика во время ракетной атаки на город 15 августа. По словам мужчины, перед рассветом ему удалось выловить крупную рыбку именно в тот момент, когда раздались первые взрывы.

После этого рыбак ушел домой, но когда все успокоилось – вернулся за уловом.

Вот такой клюнул сегодня перед рассветом, прямо во время обстрела, столько экшена за 10 мин. еще не было. Пришлось днем заново ехать на место для фотосессии, потому что утром о@ко приобрело форму гайки и я быстро направился домой, — признался рыбак.

Рыбак похвастался своим уловом в тематическом телеграм-канале. Судя по фото, на сома мужчина охотился где-то на левом берегу города.

В комментариях рыбак указал, что вес рыбы – 8 килограммов, а поймался сомик на червя.

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