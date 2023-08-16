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В Днепре сегодня популярные трамваи изменят маршрут: подробности

Сегодня 09:00
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре сегодня популярные трамваи изменят маршрут: подробности

Сегодня, 16 августа, в Днепре внесены изменения в работу электротранспорта.

Так, с 9:30 до 17:00 трамваи №18 и №19 будут следовать сокращенным маршрутом до ул. Передовой – без заезда на ж/м Левобережный-3. Изменения связаны с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке просп. Мира и ул. Генерала Захарченко.

А трамваи №12 продолжат курсировать по сокращенному маршруту – от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского. Изменения связаны с проведением восстановительных работ по ул. Вартовых неба.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Также в городе продолжает работать временный трамвайный маршрут №7 – пл. Старомостовая – ул. Исполкомовская. Перевозки будут производиться с 7:00 до 19:00 с интервалом 25 минут.

Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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