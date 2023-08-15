В Днепре за 20 минут дотла сгорел старенький ВАЗ

Об этом сообщили в ГСЧС.
К спасателям позвонил горожанин и рассказал, что на улице Новоорловской горит автомобиль.
Приехав на место, чрезвычайники увидели старенький ВАЗ, охваченный пламенем. Загорелся моторный отсек, после чего огонь опрокинулся в салон.
Пожар локализован в 14:43 и ликвидирован в 14:45. Погибших или травмированных нет, но автомобиль сгорел дотла.
К тушению пожара привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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