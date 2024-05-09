Перекрытие улицы Литейной в Днепре: когда планируют снова открыть движение

Стало известно, когда завершат капитальный ремонт улицы Литейной.

В Днепре планируют завершить реконструкцию и возобновить движение транспорта на улице Литейной уже в начале сентября.

Как говорится в сообщении на сайте горсовета Днепра, на улице Литейной перекрыто движение транспорта. Причина – выполнение работ по реконструкции.

Напомним, в документе исполкома городского совета ранее отмечалось, что движение по этому участку перекроют с 1 апреля для транспортных средств на неопределенный срок.

По периметру зоны выполнения работ должны установить временные дорожные знаки и сигнальное освещение на ограждении, которое демонтируют после завершения работ.

Однако теперь появилась ориентировочная дата завершения работ. Это 1 сентября. Поэтому реконструкцию должны закончить к осени.

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