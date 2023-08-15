На нескольких пляжах Днепра обнаружили опасный возбудитель болезней: где именно

В Днепре и области в очередной раз проверили пробы воды, отобранные в водоемах региона.

За период с 4 по 10 августа специалисты областного лабораторного центра Минздрава отобрали 24 пробы пресной воды на водоемах области. В некоторых из них снова обнаружили холеровидный вибрион, но в этот раз перечень мест несколько изменился.

В семи пробах нашли опасный возбудитель болезней – холеровидный вибрион не О1 группы. Несмотря на свое название, он не вызывает холеру, но может спровоцировать другие инфекционные заболевания.

Так, возбудитель был найден в воде Днепра в районах Парка культуры и отдыха «Сагайдак» и Мандрыковской косы в Днепре.

Реки Кильчень в районе зоны отдыха в пределах Подгородного, водоемы Ревун в районе КП «Днепр» поселка Красногригорьевка Никопольского района и реки Самара в районе детского пляжа в Новомосковске и пляжа санатория «Курорт Орловщина».

Также вибрион находится в пробах воды из реки Орель в районе пляжа села Чернетчина Магдалиновского района.

Поэтому специалисты рекомендуют не купаться в этих водоемах, пока угроза не исчезнет.

Заметим, что на прошлой неделе холероподобный вибрион нашли в Парке культуры и отдыха «Приднепровский» в Днепре.

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