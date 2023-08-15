В Кривом Роге поймали контрабандиста, перевозившего «огненную» воду

На днях в Ингулецком районе патрульные остановили автомобиль, владелец которого нарушал правила дорожного движения. Правоохранители решили обыскать машину.
В салоне авто нашли 5-ти и 10-литровые емкости из-под воды, в которых находился алкоголь без соответствующих документов и бутылки, где была водка без акцизной марки.
Соответствующие документы на груз водитель не предоставил, а происхождение емкостей объяснить не смог. «Огненную» водичку изъяли, а на место происшествия патрульные вызвали следователей, которые и будут выяснять обстоятельства происшествия
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре задержали «бизнесмена», обманывавшего людей на оптовых закупках техники.
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