В Кривом Роге поймали контрабандиста, перевозившего «огненную» воду

В Кривом Роге задержали водителя, перевозившего самогонку.

На днях в Ингулецком районе патрульные остановили автомобиль, владелец которого нарушал правила дорожного движения. Правоохранители решили обыскать машину.

В салоне авто нашли 5-ти и 10-литровые емкости из-под воды, в которых находился алкоголь без соответствующих документов и бутылки, где была водка без акцизной марки.

Соответствующие документы на груз водитель не предоставил, а происхождение емкостей объяснить не смог. «Огненную» водичку изъяли, а на место происшествия патрульные вызвали следователей, которые и будут выяснять обстоятельства происшествия

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре задержали «бизнесмена», обманывавшего людей на оптовых закупках техники.

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