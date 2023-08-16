У Дніпрі сьогодні популярні трамваї змінять маршрут: подробиці

Сьогодні, 16 серпня, у Дніпрі внесені зміни в роботу електротранспорту.
Так, з 9:30 до 17:00 трамваї №18 та №19 будуть прямувати скороченим маршрутом до вул. Передової – без заїзду на ж/м Лівобережний-3. Зміни пов’язані з ремонтом трамвайного переїзду на перехресті просп. Миру та вул. Генерала Захарченка.
А трамваї №12 продовжать курсувати за скороченим маршрутом – від заводу Металовиробів до вул. Ігоря Сікорського. Зміни пов’язані з проведенням відновлювальних робіт на вул. Вартових Неба.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Також у місті продовжує працювати тимчасовий трамвайний маршрут №7 – пл. Старомостова – вул. Виконкомівська. Перевезення здійснюватимуться з 7:00 до 19:00 з інтервалом 25 хвилин.
Усі інші трамвайні, тролейбусні та автобусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Читайте також:
Автор:
І знову...
Ще є час зарядити телефон!
У Кривому Розі затримали водія, який перевозив самогонку.
Мешканці Покрова не могли заснути через стадо голодних та змучених…