Из Днепра и Кривого Рога назначили дополнительные поезда: в Укрзализныце назвали даты и рейсы

Об этом идет речь на сайте компании.
Для удобства пассажиров УЗ добавила дополнительные поезда на популярные маршруты из Днепра и Кривого Рога.
Поезд №175/176 Кривой Рог — Киев будет отправляться 20, 21, 27, 28 августа в 11:08. В столицу он прибудет в 19:31. Из Киева поезд будет отправляться 20 августа в 07:31 и прибывать в Кривой Рог в 16:56. 21, 27, 28 августа он будет отправляться из Киева в 07:24 и прибывать в Кривой Рог в 16:43.
Поезд №79/80 будет курсировать в сообщении Днепр — Львов. Поезд будет отправляться из Днепра 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 сентября в 22:15. Он будет прибывать в Киев в 5:49 и во Львов в 13:40. Со Львова поезд будет отправляться 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 сентября и 1 октября в 15:48, прибывать в Киев в 22 :37 и в Днепр в 06:49.
Билеты можно приобрести в кассах, в приложении и на сайте УЗ.
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