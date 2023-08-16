Із Дніпра та Кривого Рогу призначили додаткові потяги: в Укрзалізниці назвали дати та рейси

В Укрзалізниці нагадали про додаткові рейси призначені із Дніпра та Кривого Рогу.

Про це йдеться на сайті компанії.

Задля зручності пасажирів УЗ додала додаткові потяги на популярні маршрути із Дніпра та Кривого Рогу.

Потяг №175/176 Кривий Ріг — Київ відправлятиметься 20, 21, 27, 28 серпня об 11:08. До столиці він прибуватиме о 19:31. З Києва поїзд відправлятиметься 20 серпня о 07:31 і прибуватиме до Кривого Рогу о 16:56. 21, 27, 28 серпня він відправлятиметься з Києва о 07:24 і прибуватиме до Кривого Рогу о 16:43.

Потяг №79/80 курсуватиме в сполученні Дніпро — Львів. Поїзд відправлятиметься з Дніпра 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 вересня о 22:15. Він прибуватиме до Києва о 5:49 та до Львова о 13:40. Зі Львова, поїзд відправлятиметься 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 вересня та 1 жовтня о 15:48, прибуватиме до Києва о 22:37 та до Дніпра о 06:49.

Квитки можна придбати в касах, у додатку та на сайті УЗ.

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