Із Дніпра та Кривого Рогу призначили додаткові потяги: в Укрзалізниці назвали дати та рейси

Про це йдеться на сайті компанії.
Задля зручності пасажирів УЗ додала додаткові потяги на популярні маршрути із Дніпра та Кривого Рогу.
Потяг №175/176 Кривий Ріг — Київ відправлятиметься 20, 21, 27, 28 серпня об 11:08. До столиці він прибуватиме о 19:31. З Києва поїзд відправлятиметься 20 серпня о 07:31 і прибуватиме до Кривого Рогу о 16:56. 21, 27, 28 серпня він відправлятиметься з Києва о 07:24 і прибуватиме до Кривого Рогу о 16:43.
Потяг №79/80 курсуватиме в сполученні Дніпро — Львів. Поїзд відправлятиметься з Дніпра 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 вересня о 22:15. Він прибуватиме до Києва о 5:49 та до Львова о 13:40. Зі Львова, поїзд відправлятиметься 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 вересня та 1 жовтня о 15:48, прибуватиме до Києва о 22:37 та до Дніпра о 06:49.
Квитки можна придбати в касах, у додатку та на сайті УЗ.
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