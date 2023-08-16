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Официально: ВСУ освободили Урожайное в Донецкой области

Сегодня 09:30
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Господи, береги наших защитников!

Новости Днепра про Официально: ВСУ освободили Урожайное в Донецкой области

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию. Сегодня стало известно, что ВСУ освободили Урожайное в Донецкой области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, наши военные сейчас закрепляются на рубежах.

Урожайное освободили. Наши защитники укрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются, – написала она.

Новости Днепра про Официально: ВСУ освободили Урожайное в Донецкой области

По словам спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Ранее наши военные освободили Старомайорское.

Новости Днепра про Официально: ВСУ освободили Урожайное в Донецкой области

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