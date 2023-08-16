Официально: ВСУ освободили Урожайное в Донецкой области

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию. Сегодня стало известно, что ВСУ освободили Урожайное в Донецкой области.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, наши военные сейчас закрепляются на рубежах.
Урожайное освободили. Наши защитники укрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются, – написала она.
По словам спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
Ранее наши военные освободили Старомайорское.
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Александра Лучка
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