Официально: ВСУ освободили Урожайное в Донецкой области

Господи, береги наших защитников!

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию. Сегодня стало известно, что ВСУ освободили Урожайное в Донецкой области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, наши военные сейчас закрепляются на рубежах.

Урожайное освободили. Наши защитники укрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются, – написала она.

По словам спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева, силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские военные наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Ранее наши военные освободили Старомайорское.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: