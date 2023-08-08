Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Діставайте вудки: на Дніпропетровщині офіційно дозволили риболовлю

Сьогодні 09:05
просмотров

З 7 серпня у Дніпропетровській області офіційно дозволили риболовлю.

Новости Днепра про Діставайте вудки: на Дніпропетровщині офіційно дозволили риболовлю

Про це повідомив Дніпропетровський рибоохоронний патруль.

Нагадаємо, після підриву росіянами Каховської ГЕС на будь-яких водних об’єктах регіону було заборонено ловити рибу. Але на позачерговому засіданні Дніпропетровська регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій скасувала відповідну заборону.

Відтак, з 7 серпня 2023 року дозволено промисловий, спортивний, любительський і підводний вилов риби та інших живих біоресурсів на водних об’єктах Дніпропетровської області, – йдеться у повідомленні.

Проте збереглася заборона на навігацію у водоймах Дніпропетровської області для малих, моторних, прогулянкових вітрильних, прогулянкових, швидкісних та спортивних суден, а також водних мотоциклів та засобів для розваг на воді.

Новости Днепра про Діставайте вудки: на Дніпропетровщині офіційно дозволили риболовлю

Читайте також:

Новости Днепра про Діставайте вудки: на Дніпропетровщині офіційно дозволили риболовлюУкраїнська Новости Днепра про Діставайте вудки: на Дніпропетровщині офіційно дозволили риболовлюРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У міськраді розповіли, чи будуть цього року у Дніпрі лінійки 1 вересня
Новини Дніпра
Сьогодні 08:35
У міськраді розповіли, чи будуть цього року у Дніпрі лінійки 1 вересня

У Дніпрі активно готуються до нового навчального року, адже до…

У Дніпрі на Квітки Цісик горіла квартира у багатоповерхівці: вогнеборці врятували людину
Новини Дніпра
Сьогодні 07:19
У Дніпрі на Квітки Цісик горіла квартира у багатоповерхівці: вогнеборці врятували людину

Учора, 7 серпня, на вулиці Квітки Цісик (раніше - Гулі…

Лобове зіткнення на Січеславській Набережній у Дніпрі: травмувалося двоє дорослих та дитина
Новини Дніпра
Вчора 21:59
Лобове зіткнення на Січеславській Набережній у Дніпрі: травмувалося двоє дорослих та дитина

У понеділок, 7 серпня, у Дніпрі на Січеславській Набережній сталася…

У Дніпрі з 10 по 15 серпня відключатимуть газ: усі адреси
Новини Дніпра
Вчора 21:21
У Дніпрі з 10 по 15 серпня відключатимуть газ: усі адреси

Шукайте свою адресу та готуйтеся.

Наверх