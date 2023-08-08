Діставайте вудки: на Дніпропетровщині офіційно дозволили риболовлю

З 7 серпня у Дніпропетровській області офіційно дозволили риболовлю.

Про це повідомив Дніпропетровський рибоохоронний патруль.

Нагадаємо, після підриву росіянами Каховської ГЕС на будь-яких водних об’єктах регіону було заборонено ловити рибу. Але на позачерговому засіданні Дніпропетровська регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій скасувала відповідну заборону.

Відтак, з 7 серпня 2023 року дозволено промисловий, спортивний, любительський і підводний вилов риби та інших живих біоресурсів на водних об’єктах Дніпропетровської області, – йдеться у повідомленні.

Проте збереглася заборона на навігацію у водоймах Дніпропетровської області для малих, моторних, прогулянкових вітрильних, прогулянкових, швидкісних та спортивних суден, а також водних мотоциклів та засобів для розваг на воді.

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