После недельных морозов рыбаки в Днепре «штурмуют» замерзшие водоемы

Днепровских рыбаков не останавливают ни жара летом, ни тонкий лед зимой. Любители «тихой» водной охоты выбрались на водоемы в городе, чтобы поймать несколько карасиков. Как сообщают местные в сообществе на Facebook «Райончик», на ж/м Ломовский после недели морозов десятки мужчин вышли на лед.
Рыбаки хвастаются своим немалым уловом, который удалось достать за несколько часов пребывания на воде. Видео снято 11 января, когда в Днепре после сильных морозов была кратковременная оттепель и температура воздуха поднялась с -12 до -2.
Водоем на Ломовском довольно мелкий, поэтому здесь лед промерз быстрее чем в реке, однако толщина льда не столь безопасна.
В патрульной полиции напомнили об опасности пребывания на водоемах, которые только что покрылись льдом.
Следует помнить:
Также не стоит на замерзших водоемах играть в хоккей или кататься на коньках.
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