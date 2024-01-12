Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

После недельных морозов рыбаки в Днепре «штурмуют» замерзшие водоемы

Сегодня 11:42
просмотров

В Днепре рыбаки вышли на лед после недельных морозов.

Новости Днепра про После недельных морозов рыбаки в Днепре

Днепровских рыбаков не останавливают ни жара летом, ни тонкий лед зимой. Любители «тихой» водной охоты выбрались на водоемы в городе, чтобы поймать несколько карасиков. Как сообщают местные в сообществе на Facebook «Райончик», на ж/м Ломовский после недели морозов десятки мужчин вышли на лед.

Рыбаки хвастаются своим немалым уловом, который удалось достать за несколько часов пребывания на воде. Видео снято 11 января, когда в Днепре после сильных морозов была кратковременная оттепель и температура воздуха поднялась с -12 до -2.

Водоем на Ломовском довольно мелкий, поэтому здесь лед промерз быстрее чем в реке, однако толщина льда не столь безопасна.

В патрульной полиции напомнили об опасности пребывания на водоемах, которые только что покрылись льдом.

Следует помнить:

  • вода замерзает неравномерно. У берегов обычно лед толще, чем на середине водоема;
  • именно там существует риск, что лед не выдержит вес человека, и он окажется в воде, а течение может затянуть его под лед;
  • никогда не отпускайте детей на прогулку в зимний водоем без присмотра;
  • если кто-то провалился под лед — оказывать помощь можно, только если вы уверены в своей собственной безопасности и силе. Если нет — зовите на помощь, звоните по телефону 102 или 101;

Также не стоит на замерзших водоемах играть в хоккей или кататься на коньках.

Читайте также:

Новости Днепра про После недельных морозов рыбаки в Днепре Українська Новости Днепра про После недельных морозов рыбаки в Днепре Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в АНД-районе Днепра (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:40
Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в АНД-районе Днепра (ФОТО)

Самые недорогие квартиры, которые можно купить в Днепре – это…

Днепропетровщина возглавила интересный рейтинг от Минцифры
Новости Днепра
Сегодня 10:39
Днепропетровщина возглавила интересный рейтинг от Минцифры

Днепропетровщина – одна из наиболее цифровых областей Украины.

В Днепре на Доблестной столкнулись маршрутка и «КрАЗ»: водитель микроавтобуса оказался в ловушке
Новости Днепра
Сегодня 09:03
В Днепре на Доблестной столкнулись маршрутка и «КрАЗ»: водитель микроавтобуса оказался в ловушке

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Срочно: полиция Днепра разыскивает 15-летнюю без вести пропавшую девушку
Новости Днепра
Сегодня 08:28
Срочно: полиция Днепра разыскивает 15-летнюю без вести пропавшую девушку

Присмотритесь внимательно к фото!

Последние новости

Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в АНД-районе Днепра (ФОТО)
Как выглядят самые дешевые однокомнатные квартиры на продажу в АНД-районе Днепра (ФОТО)

Самые недорогие квартиры, которые можно купить в Днепре – это смарт-помещения, где в одной комнате находится кухня, гостиная и она же служит спальным местом для владельца квартиры. Такие небольшие помещения продают дешевле всего. Они наиболее доступны в цене и экономны…

Сегодня 12:40
3
просмотров
Днепропетровщина возглавила интересный рейтинг от Минцифры
Днепропетровщина возглавила интересный рейтинг от Минцифры

Днепропетровщина – одна из наиболее цифровых областей Украины.

Сегодня 10:39
2
просмотров
В Днепре на Доблестной столкнулись маршрутка и «КрАЗ»: водитель микроавтобуса оказался в ловушке
В Днепре на Доблестной столкнулись маршрутка и «КрАЗ»: водитель микроавтобуса оказался в ловушке

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Сегодня 09:03
4
просмотров
Срочно: полиция Днепра разыскивает 15-летнюю без вести пропавшую девушку
Срочно: полиция Днепра разыскивает 15-летнюю без вести пропавшую девушку

Присмотритесь внимательно к фото!

Сегодня 08:28
5
просмотров
В Днепре, Павлограде и Желтых Водах сегодня прекратят подачу электроэнергии: адреса
В Днепре, Павлограде и Желтых Водах сегодня прекратят подачу электроэнергии: адреса

ЦЭК проводит плановые работы!

Сегодня 07:58
8
просмотров
В Днепре и области разыскивают 34-летнего военного, который пропал накануне Нового года
В Днепре и области разыскивают 34-летнего военного, который пропал накануне Нового года

Нужна ваша помощь!

Сегодня 07:00
11
просмотров
Погода на 12 января: в Днепре будет пасмурно и холодно
Погода на 12 января: в Днепре будет пасмурно и холодно

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
4
просмотров
На границе задержан житель Днепра, который сам себе «выписал» вид на жизнь в Литве
На границе задержан житель Днепра, который сам себе «выписал» вид на жизнь в Литве

Во Львовской области за сутки пограничники задержали десять ухилянтов - среди них житель Днепра.

Вчера 21:59
3
просмотров
В Днепре дети катаются на снегу среди недавно возведенной Аллеи памяти погибшим воинам (ВИДЕО)
В Днепре дети катаются на снегу среди недавно возведенной Аллеи памяти погибшим воинам (ВИДЕО)

В Днепре дети играли среди деревьев, которые высадили в честь погибших воинов.

Вчера 21:29
6
просмотров
Три поезда, следующие через Днепр, стали самыми популярными маршрутами в Украине
Три поезда, следующие через Днепр, стали самыми популярными маршрутами в Украине

Поезда, курсирующие через Днепр, одним из самых популярных направлений.

Вчера 20:47
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх