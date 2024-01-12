После недельных морозов рыбаки в Днепре «штурмуют» замерзшие водоемы

В Днепре рыбаки вышли на лед после недельных морозов.

Днепровских рыбаков не останавливают ни жара летом, ни тонкий лед зимой. Любители «тихой» водной охоты выбрались на водоемы в городе, чтобы поймать несколько карасиков. Как сообщают местные в сообществе на Facebook «Райончик», на ж/м Ломовский после недели морозов десятки мужчин вышли на лед.

Рыбаки хвастаются своим немалым уловом, который удалось достать за несколько часов пребывания на воде. Видео снято 11 января, когда в Днепре после сильных морозов была кратковременная оттепель и температура воздуха поднялась с -12 до -2.

Водоем на Ломовском довольно мелкий, поэтому здесь лед промерз быстрее чем в реке, однако толщина льда не столь безопасна.

В патрульной полиции напомнили об опасности пребывания на водоемах, которые только что покрылись льдом.

Следует помнить:

вода замерзает неравномерно. У берегов обычно лед толще, чем на середине водоема;

именно там существует риск, что лед не выдержит вес человека, и он окажется в воде, а течение может затянуть его под лед;

никогда не отпускайте детей на прогулку в зимний водоем без присмотра;

если кто-то провалился под лед — оказывать помощь можно, только если вы уверены в своей собственной безопасности и силе. Если нет — зовите на помощь, звоните по телефону 102 или 101;

Также не стоит на замерзших водоемах играть в хоккей или кататься на коньках.

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