У Дніпрі, Павлограді та Жовтих Водах сьогодні припинять подачу електроенергії: адреси - Днепр Инфо
У Дніпрі, Павлограді та Жовтих Водах сьогодні припинять подачу електроенергії: адреси
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Сегодня 07:58

ЦЕК проводить планові роботи!

Новости Днепра про У Дніпрі, Павлограді та Жовтих Водах сьогодні припинять подачу електроенергії: адреси

Сьогодні, 12 січня, у Дніпрі, Павлограді та Жовтих Водах будуть вимикати світло.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Дніпро – з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії на:

  • вул. Титова, 18-А.

Павлоград – з 08:00 до 17:00 не буде світла на:

  • вул. Преображенська: 1.

Жовті Води – з 08:00 до 15:00 без світла будуть:

  • вул. Героїв України: 1, 3;
  • вул. Заводська: 1В, 3А;
  • вул. Залізнична: 1А;
  • вул. Об’їзна;
  • вул. Промислова: 3-5, 7А, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19.

З 08:00 до 17:00:

  • вул. Літературна: 1, 5-11 (непарні), 15-33 (непарні);
  • вул. М. Пошедіна: 25;
  • вул. Першотравнева: 13.

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Новости Днепра про У Дніпрі, Павлограді та Жовтих Водах сьогодні припинять подачу електроенергії: адресиУкраїнська

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