Сьогодні, 12 січня, у Дніпрі, Павлограді та Жовтих Водах будуть вимикати світло.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.
Дніпро – з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії на:
Павлоград – з 08:00 до 17:00 не буде світла на:
Жовті Води – з 08:00 до 15:00 без світла будуть:
З 08:00 до 17:00:
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