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У Дніпрі влаштували нічний кемпінг посеред замерзлої водойми (ФОТО)

Сьогодні 20:41
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Риболови Дніпра рибалять цілодобово.

Новости Днепра про У Дніпрі влаштували нічний кемпінг посеред замерзлої водойми (ФОТО)

Дніпровських рибалок не зупинити. Раніше вони штурмували водойму на ж/м Ломівський після тижневих морозів. Помічали групи любителів зимового водного полювання на ж/м Перемога, на Січеславській Набережній та Красному Камені.

Рибалки на Ломівському вийшли на новий рівень. Хтось з них напнув намет посеред річки, аби залишитися на нічну риболовлю. У мережі спочатку припустили, що це спроба романтично провести вечір. Однак місцеві запевняють, що це любителі половити рибку, які “заступили” на цілодобове “чергування”.

Намет яскраво світиться, тому цілком можливо, що хтось все ж вирішив влаштувати нічний кемпінг посеред замерзлої водойми. 

Новости Днепра про У Дніпрі влаштували нічний кемпінг посеред замерзлої водойми (ФОТО)

Додамо, що така зимова романтика може бути небезпечною, тому краще не повторювати за цими відчайдухами. Сподіваємося, що з екстремалами, які натягнули намет посеред замерзлої водойми все буде добре.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі рятували двох лебедів, які замерзли у кризі. 

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Новости Днепра про У Дніпрі влаштували нічний кемпінг посеред замерзлої водойми (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі влаштували нічний кемпінг посеред замерзлої водойми (ФОТО)Русский

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