У Дніпрі на Тополі лисеня блукало посеред дитмайданчика (ВІДЕО)

У Дніпрі на Тополі знову помітили лисичку, яка оселилася поблизу житлового масиву кілька років тому.

На ж/м Тополя знову помітили лисичку. Цього разу тварина бігала по дитячому майданчику. Місцеві виклали відео в телеграм-каналі “Дніпро Оперативний”.

Лисеня людей лякається, але помітивши, що його знімають, чимдуж побігло далі у своїх справах. Насправді тварина вже не вперше з’являється на житловому масиві. Місцеві кажуть, що декілька лисичок живуть тут щонайменше два роки.

Дніпряни стверджують, що лисичка вакцинована, але чіпати її не варто. Жителька району радить при зустрічі з твариною – нагодувати її, тоді вона знову побіжить до себе додому.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Дніпрі жителі Тополі приручили нахабну лисичку, яка вимагає годувати її курячим м’ясом.

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