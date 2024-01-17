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  • Днепровские метеорологи объяснили, почему в небе над Украиной видели два Солнца (ВИДЕО)

Днепровские метеорологи объяснили, почему в небе над Украиной видели два Солнца (ВИДЕО)

Сегодня 22:06
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В небе над соседней Николаевской областью видели необычное гало.

Новости Днепра про Днепровские метеорологи объяснили, почему в небе над Украиной видели два Солнца (ВИДЕО)

Днепровские метеорологи обратили внимание на необычное оптическое явление, которое могли видеть в соседней Николаевщине.

Как отметили в Укргидрометцентре, над Николаевом утром 17 января появился паргелий — разновидность атмосферного явления гало. Оптическую иллюзию зафиксировал житель города Евгений, очень удивившийся, увидев в небе сразу два Солнца.

«Ошибочное Солнце» возникло в результате преломления солнечного света, проходящего через кристаллики льда, которые формируются в перисто-слойных облаках. Обычно гало появляется у Солнца, однако на этот раз оптическое явление виднелось довольно далеко от него.

Метеорологи говорят, что «ложное Солнце» явление хоть и редкое, однако увидеть его можно из любой точки мира и в любое время года. Наиболее заметным паргелий бывает, когда солнце находится над горизонтом.

Так случилось и в этот раз. Житель Николаева снял на видео необычное явление ранним утром.

В народе говорят, что появление гало предвещает смену погоды. А в древности верили, что таковы оптические явления предвестник того, что зло будет наказано. Николаевцы шутят, что это знак врагам, которых скоро удастся победить.

Кстати, по прогнозу Укргидрометцентра завтра, 18 января, Украину может накрыть шторм с дождем и сильным ветром, поэтому паргелий действительно предвещал резкое изменение погоды.

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Новости Днепра про Днепровские метеорологи объяснили, почему в небе над Украиной видели два Солнца (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Днепровские метеорологи объяснили, почему в небе над Украиной видели два Солнца (ВИДЕО)Русский

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