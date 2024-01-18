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У Дніпрі біля оперного театру побили актора з іншого міста

Сьогодні 16:30
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У мережі з'явилася інформація, що учора, 17 січня, у Дніпрі біля оперного театру сталася бійка - нібито директор дніпровського закладу вдарив в обличчя актора з іншого міста Миколу Лемешка.

Новости Днепра про У Дніпрі біля оперного театру побили актора з іншого міста

Як повідомили на сторінці Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка, в якому і грає Микола, він вивантажував костюми зі службового автобуса – так сталося, що транспорт перекрив заїзд. У цей момент під’їхав директор дніпровського оперного театру Костянтин Пінчук.

З машини вийшли дві людини – директор театру та невідомий чоловік. У грубій формі вимагали відігнати автобус та зупинити процес вигрузки. Коли їх вимоги не були виконані, директор, знову ж таки у грубій формі, попросив Миколу Лемешка покликати водія. Микола повідомив, що ми фізично не можемо відігнати автобус, бо проїзд заблокований іншими автівками. За це Микола отримав удар в обличчя від директора оперного театру Пінчука Костянтина, – повідомили представники чернігівського театру.

Новости Днепра про У Дніпрі біля оперного театру побили актора з іншого міста

Після інциденту на місце викликали поліцію.

Під час дачі показань до свідків та потерпілого підʼїхала інша автівка з невідомим чоловіком за кермом. Чоловік почав погрожувати фізичною розправою всім присутнім, на що нацполіція не відреагувала, хоча все відбувалося перед ними. За фактом побиття ведеться розслідування, – додали у чернігівському театрі.

Новости Днепра про У Дніпрі біля оперного театру побили актора з іншого міста

У поліції Дніпра журналісту dnepr.info повідомили, що за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває слідство.

Ми зателефонували в адміністрацію дніпровського театру за номером, що вказаний на сайті. Головний адміністратор відповіла нам, що не може прокоментувати цей інцидент.

Сам Костянтин Пінчук також поки не коментував цю подію.

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