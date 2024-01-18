В Днепре мужчина привязал детскую коляску к велосипеду и так ездил по городу (ВИДЕО)

Сегодня в Днепре заметили чудо-транспорт – мужчина привязал к своему велосипеду люльку от детской коляски и так ездил по городу.
Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
Автокресло для велосипеда, – говорится в подписи под ним.
Надеемся, в люльке был не ребенок.
Напомним, ранее мы писали, что жительница Днепра пожаловалась, что по городу ездит троллейбус с «дыркой».
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